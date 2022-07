Torino-Inter, contatti continui per chiudere Bremer: “Settimana prossima decisiva”

Inter e Torino sono in costante contatto per provare a chiudere l'affare per il trasferimento in nerazzurro di Gleison Bremer

Marco Macca

Inter e Torino sono in costante contatto per provare a chiudere l'affare per il trasferimento in nerazzurro di Gleison Bremer. Secondo quanto riporta La Stampa, la prossima potrebbe essere la settimana decisiva in questo senso:

"Torino che sta cercando il sostituto di Bremer partito per il ritiro in Austria, ma con la testa a Milano dove si sta decidendo il suo futuro. I contatti con l’Inter sono continui, anche se per ora rimane la posizione ferma dei granata che chiedono 40 milioni. La prossima settimana

sarà decisiva, visto che i nerazzurri entro il fine di questa contano di concludere il trasferimento di Skriniar al Paris Saint Germain".

(Fonte: La Stampa)