Cbs – Inter, Conte e le voci di un esonero: ecco cosa filtra. Eriksen? Il club spera…

Nessun esonero, anzi la volontà è quella di proseguire insieme, anche se non dovesse arrivare un buon risultato dalla Germania. Nonostante un avvio in salita, la volontà dell’Inter è quella di proseguire con Antonio Conte. Un percorso iniziato un anno fa e che è destinato a durare. “Il problema in Europa per l’Inter è legato principalmente alla personalità della squadra, non ha ancora abbastanza giocatori vincenti. Di conseguenza, il club ha deciso che Conte non verrà esonerato a prescindere dal risultato di Champions perché c’è un progetto a lungo termine e la volontà di andare avanti con l’attuale allenatore. Ci sono molte voci in Italia sui nerazzurri pronti a licenziare il loro allenatore, ma ci è stato detto che Conte non è in discussione e continuerà con l’Inter, ancora legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2022“, riporta Cbs.

Poi c’è la questione Eriksen. Fin qui il centrocampista danese non ha convinto e un anno dopo il suo arrivo potrebbe lasciare Milano: “Intanto l’Inter ha deciso che, salvo sorprese, cederà Christian Eriksen nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista danese è stato acquistato un anno fa per 20 milioni di euro dal Tottenham. Il 3-5-2 di Antonio Conte è un grosso problema per Eriksen che ama giocare da numero 10 puro, e il suo ritmo più lento non ha convinto il suo allenatore. L’Inter spera di ricevere offerte dalla Premier League. Vale la pena notare che a settembre hanno rifiutato un’offerta di prestito dal Borussia Dortmund“.

(cbssports.com)