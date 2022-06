Inter, Pinamonti al Torino per Bremer? “C’è pure un altro nome che piace ai granata”

Gleison Bremer è il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa del 22-23. I nerazzurri studiano le possibili contropartite

Gleison Bremer è il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa della prossima stagione. I nerazzurri studiano le possibili contropartite da offrire al Torino: Andrea Pinamonti sembra essere il prescelto, ma non c'è solo lui. Ai granata, infatti, piace anche Federico Dimarco:

"L’età è invece un’opportunità e non certo un limite per Andrea Pinamonti , 23 anni compiuti sempre a maggio - il 19 - e 13 gol segnati con l’Empoli, nell’ultimo campionato. Una consacrazione attesa, per un centravanti predestinato. Di scuola Inter e con il cartellino ancora di proprietà dei nerazzurri, Pinamonti è un giocatore del quale Vagnati - interessato pure al difensore Dimarco - parla nell’ambito dei confronti con Marotta alla voce Bremer (per il quale è in atto un derby col Milan, al netto delle varie soluzioni estere, per il brasiliano)".