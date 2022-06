Inter, servono 15 mln per Schouten: “Proposti questi due nomi al Bologna”

Due possibili contropartite per abbassare la richiesta cash del Bologna per Jerdy Schouten: ecco i nomi che propone l'Inter

Due possibili contropartite per abbassare la richiesta cash del Bologna per Jerdy Schouten. L’Inter pensa anche al centrocampista per il ruolo di vice-Brozovic, è una candidatura spuntata nelle ultimissime ore in alternativa al nome di Asllani dell’Empoli. La richiesta è di 15 milioni di euro, ma i nerazzurri sono pronti a proporre due profili per abbassare l’esborso cash.