Inter, spunta Schouten come vice-Brozovic: “O lui o Asllani, prezzo e strategia”

Nome nuovo per il mercato dell’Inter. In particolare, per un ruolo ancora scoperto nella rosa di Simone Inzaghi: il vice-Brozovic

Alessandro Cosattini

Nome nuovo per il mercato dell’Inter. In particolare, per un ruolo ancora scoperto nella rosa di Simone Inzaghi: il vice-Brozovic. Un profilo di cui si è sentita parecchio la mancanza nella passata stagione, che ora è a tutti gli effetti una delle priorità dei nerazzurri verso la prossima. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, “oltre al corteggiato talentino albanese Kristjan Asllani, è spuntata la candidatura potente di Jerdy Schouten, il 25enne medianone olandese che a Bologna ha convinto tutti”, si legge.

Si muove parallelamente su due piste dunque l’Inter: da una parte il baby Asllani, dall’altra il più esperto Schouten. Condizioni chiare per il possibile colpo dal Bologna, come svelato dalla rosea: “La prossima settimana sarà in Emilia l’agente del giocatore che, il caso vuole, si chiami Schouten pure lui (Frank il nome): è pur vero che il club di Saputo considera Jerdy qualcosa di molto simile a un intoccabile, ma la discesa in campo di una big potrebbe cambiare lo scenario. La valutazione di partenza è di 15 milioni, ma si può lavorare su formula e contropartite vista anche la miniera di giovani che i nerazzurri possono mettere nel calderone. Due nomi su tutti: dall’uruguagio Martin Satriano, che in Ligue 1 ha dimostrato di essere ormai in rampa di lancio, a Sebastiano Esposito, voglioso di misurarsi stabilmente in Serie A.

[…] All’Inter coltivano questa possibilità senza perdere di vista la prima idea avuta nel ruolo: Aslani, il classe 2002 dell’Empoli, rivelazione del girone di ritorno e autore di un gol meraviglioso proprio a San Siro contro l’Inter. Non sarà facile convincere l’Empoli a mollare il gioiello: potrebbe costare un po’ più di Schouten, e certe sirene in arrivo dalla Premier potrebbero rendere più complicato l’affare che pareva in discesa. Anche in questo caso l’Inter ha mosso le pedine per tempo, con i soliti Satriano-Esposito. Insomma, dalle due strade non si esce: una via tra l’albanese e l’olandese verrà percorsa, anche in tempo breve”, sottolinea la rosea. Due nomi, un solo posto: è nel vivo la ricerca dell’Inter del vice-Brozovic da regalare a Inzaghi.