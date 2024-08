Ancora da definire il futuro dell'esterno offensivo francese classe 2004, in uscita dai nerazzurri dopo un buon pre campionato

Ancora tutto da definire il futuro di Issiaka Kamate, esterno offensivo francese classe 2004, in uscita dall'Inter dopo un buon pre campionato agli ordini di Simone Inzaghi. Il giocatore è molto richiesto sul mercato, soprattutto all'estero, e in casa nerazzurra si sta riflettendo sulle miglior strategia da adottare per lui.