EDICOLA / CdS: Inter, fai presto: Inzaghi a corto di punte. Per Balogun…

Il quotidiano sportivo parla della gara con l'Al-Nassr, del pari che ne è venuto fuori anche per mancanza di alternative in attacco

Bisogna chiudere per il portiere ma anche trovare attaccanti che completino la rosa di Inzaghi. L'Inter aveva puntato tutto su Lukaku e si ritrova adesso di fatto senza l'alternativa pronta a tre settimane dall'inizio del campionato. La prima pagina del Corriere dello Sport mette in risalto le difficoltà del reparto avanzato: " Inter, fai presto ", è il titolo principale.

Con quelle parole, il quotidiano sportivo si riferisce al pari con l'Al-Nassr di Ronaldo che "mostra i limiti dell'attacco nerazzurro". "Frattesi - aggiunge - salva Inzaghi a corto di punte: serve l'affondo per Balogun. Il centravanti dell'Arsenal lasciato fuori da Arteta. È l'occasione per stringere i tempi dell'intesa. In porta Sommer è pronto alla firma".