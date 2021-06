Retroscena Inter: da Conte a Inzaghi, perché è cambiato tutto per De Paul

Il vero motivo per cui è cambiato tutto dopo il cambio sulla panchina nerazzurra nella corsa al trequartista argentino

Rodrigo De Paul vestirà la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato tra le parti e firma in arrivo per l’argentino, che lascerà l’Udinese e la Serie A per 35 milioni più 3 di bonus. Secondo quanto svelato da Sportitalia, in casa Inter era un pallino di Antonio Conte. L’ex allenatore nerazzurro aveva fatto a più riprese il suo nome alla società, mentre per Inzaghi De Paul non era una priorità.