Retroscena De Paul: “L’Inter è stata a un passo: colpo sfumato per… Lukaku”

Tutta la verità sull'argentino, che oggi ha scelto l'Atletico Madrid e firmerà un contratto di cinque anni

Un interessante retroscena di mercato che riguarda Rodrigo De Paul e l' Inter . L'argentino ha scelto oggi l'Atletico Madrid: dirà addio all'Udinese per 35 milioni più 3 di bonus e approderà in Spagna dal Cholo Simeone.

Come riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, “nel 2019, a gennaio, l’Inter era stata la più vicina a De Paul. Un’offerta da 25 milioni di euro, per l’estate successiva. Spalletti aveva avallato l’operazione, ma l’Inter decise in estate di investire poi per Lukaku su indicazione di Conte mollando De Paul. I nerazzurri sono stati più vicini del Milan a prendere De Paul, che invece andrà all’Atletico Madrid. Sarà un rimpianto per le italiane, ma lui voleva giocare con Simeone e viceversa”, le sue parole.