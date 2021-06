L’Inter non molla De Paul e Musso: quanto chiede l’Udinese per il doppio colpo

I due giocatori argentini sono tra gli osservati speciali dei nerazzurri in chiave mercato: ecco la richiesta del club friulano.

Rodrigo De Paul , ma non solo. L’Inter continua a monitorare da vicino due giocatori dell’Udinese: oltre all’argentino nel mirino c’è sempre Juan Musso . Il portiere è tra i principali candidati per il dopo Handanovic e i nerazzurri lo seguono costantemente. Ma quanto valuta l’Udinese i due giocatori?

Per De Paul servono circa 40 milioni di euro. L’argentino in Italia piace anche a Milan e Napoli, all’estero soprattutto all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per Musso invece ne servono circa 30 e il portiere è stato accostato anche alla Roma. Per il doppio colpo, l’Udinese chiede circa 70 milioni. Due giocatori molto graditi, che l’Inter continua a seguire con attenzione.