Inter, de Vrij sacrificato illustre in estate? “Erede può essere già in casa”

Ragionamenti in corso in casa Inter tra presente e futuro. In caso di addio dell'olandese, l'erede può essere già in casa

Ragionamenti in corso in casa Inter per il futuro. Dovesse arrivare un’offerta importante in estate, la società potrebbe decidere di sacrificare Stefan de Vrij, a Milano dal 2018 dopo l’esperienza alla Lazio. E occhio all’erede, perché secondo Calciomercato.com può essere in in casa: “Sì, Alessandro Bastoni può essere l'erede dell'olandese. Schierato al centro della linea a 3 contro il Venezia, verrò schierato nuovamente lì contro lo Spezia: dovesse continuare a convincere, potrebbe diventare il nuovo regista della difesa interista, il Bonucci nerazzurro. Un'evoluzione quasi naturale per chi, con quel mancino, sa impostare come pochi”, si legge. Ricordiamo che de Vrij era arrivato a parametro zero in nerazzurro.