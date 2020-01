Di Marzio: “Eriksen, l’Inter c’è. Vidal? Ecco la deadline, non è finita. Darmian e Giroud…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui movimenti in casa nerazzurra, ponendo l’attenzione soprattutto sul nome più caldo di questi giorni, ovvero Arturo Vidal:

“De Paul rappresentava un’alternativa per l’Inter, ma la priorità assoluta resta Vidal. Finché ci sarà uno spiraglio per lui, l’Inter proverà. Ci sono ancora delle possibilità. La deadline sarà la Supercoppa di Spagna. Dopo quel trofeo si capiranno le reali possibilità. Tra l’altro, l’Udinese continua a chiedere 35 milioni, se poi De Paul continua a fare questi gol… In ogni caso, arriveranno un centrocampista e un esterno sinistro, date le condizioni di Asamoah. E non escludo anche qualche movimento in attacco. Penso per esempio a Giroud o a uno scambio Llorente-Politano. Per Eriksen l’Inter c’è, da capire se a gennaio o per giugno. Per l’esterno sinistro, Alonso non arriva, perché il Chelsea chiede troppo. Acuna è una possibilità, poi magari viene fuori un altro nome. Darmian arriva sicuramente, o ora o a giugno. Anche perché può giocare sia su entrambe le fasce sia nei tre difensori centrali. Bastoni lo hanno chiesto in tanti, ma Conte lo vuole con lui“.

(Fonte: Sky Sport)