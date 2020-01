Vidal, l’Inter non molla: Marotta e Ausilio hanno le armi. Ma c’è un disturbo importante

Continua la trattativa per cercare di portare all’Inter Arturo Vidal. Il club nerazzurro non molla, ma il Barcellona fa muro e non vuole far partire il centrocampista. Queste le ultime secondo Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport:

L’Inter ha in mente di aspettarlo a metà mese, a Barcellona ogni giorno c’è una novità. Nella partita contro l’Espanyol è stato lui il protagonista. Quella rete da subentrato lo pone all’attenzione di tutto l’ambiente catalano e soprattutto di Messi che ha detto la sua in società. Lui vuole che rimanga, ma c’è anche l’aspetto economico: Vidal legato ai catalani fino al 2021, ha un contratto importante, da quasi 7 milioni a stagione. Ma l’Inter gli ha promesso un vincolo fino al 2022 e bisognerà vedere se il Barcellona saprà pareggiare questa offerta. Marotta e Ausilio tengono ancora le armi affilate, è presto per dire l’ultima, anche se l’ingresso in scena di Messi può disturbare. Lui conta molto di più di Valverde.