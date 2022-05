Inter, è derby di mercato col Milan per Asllani: ecco la strategia dei rossoneri

Derby per lo scudetto, ma anche sul mercato. Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche per Kristjan Asllani

Derby per lo scudetto, ma anche sul mercato. Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche per Kristjan Asllani , baby centrocampista dell’Empoli. FcInter1908 vi ha anticipato dell’interesse nerazzurro per il regista , considerato il profilo ideale per il ruolo di vice-Brozovic. Ma ci sono anche i rossoneri in corsa, come evidenziato da Gazzetta.it.

“Un’idea, quella di acquistarlo e lasciarlo un altro anno in Toscana, che non dispiacerebbe al Milan, uno dei primi grandi club a interessarsi al centrocampista albanese. Formula già vista nell’operazione Yacine Adli. Asllani, oltre ad aver riempito l’occhio di Massara e Maldini, è un profilo che rientrerebbe nei parametri di Elliot per età, ingaggio e margini di crescita. Del resto il mercato non dorme mai, nemmeno nel mezzo di una trattativa per il cambio di proprietà e della settimana decisiva per lo scudetto. Anche perché la concorrenza non manca, a partire dai cugini”, si legge.