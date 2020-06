CorSera – Inter-Real ai dettagli. Fatta per Hakimi? “Il club nerazzurro fa sapere che…”

La notizia della trattativa in fase molto avanzata tra Inter e Real Madrid per l’arrivo a Milano di Achraf Hakimi ha ovviamente scosso (in positivo) tutto l’ambiente nerazzurro. I due club, come vi abbiamo riportato, starebbero discutendo degli ultimi dettagli, prima di formalizzare l’operazione e regalare ad Antonio Conte un grande colpo sulla fascia destra in vista della prossima stagione. Queste le ultimissime dal Corriere della Sera:

“Ora la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un’intesa con le merengues, presso cui Hakimi non tornerà sapendo già di non trovare spazio. Si lavora per prelevare l’esterno a titolo definitivo sulla base di 40 milioni. Dalla sede interista fanno sapere che c’è ancora tanta strada da percorrere ma regna l’ottimismo di fondo“.

(Fonte: Corriere della Sera)