Hakimi-Inter, affare ai dettagli: 40 mln al Real, ecco le cifre del contratto. Tutto nato a marzo

L’Inter piomba con forza su Achraf Hakimi. La notizia, clamorosa, arriva da Sky Sport. Secondo Gianluca Di Marzio, c’è già addirittura l’ok del giocatore al trasferimento in nerazzurro. Ora l’Inter sta trattando il trasferimento del fortissimo esterno destro, quest’anno al Borussia Dortmund, con il Real Madrid, proprietario del cartellino.

E l’affare, continua Di Marzio, sarebbe addirittura “in chiusura. Accordo ai dettagli tra i club. Trattativa in chiusura dunque, valutazione sui 40 milioni di euro. Pochi i dettagli rimasti da sistemare. Per Hakimi pronti 5 anni di contratto a circa 5 milioni a stagione (bonus compresi). Trattativa iniziata in segreto a marzo, oggi partita la macchina burocratica per definire clausole e dettagli ”



Hakimi, tra l’altro, è stato devastante proprio nella sfida contro l’Inter in Germania. In questo momento, tra l’altro, è considerato probabilmente il miglior esterno destro in circolazione.

Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund, ha collezionato 8 presenze e 4 gol in Champions, più altre 5 reti e 10 assist in Bundesliga.