CorSera – Inter, Acerbi non è un obiettivo. Si cerca un difensore low cost

Inter a caccia di un difensore low cost. Secondo il Corriere della Sera, Francesco Acerbi non è un obiettivo del club nerazzurro per il dopo Ranocchia: “Calma olimpica, conti sotto controllo senza ansie. Così il club nerazzurro sta gestendo anche il mercato in entrata: arriverà un quinto centrale difensivo, quello che nello scacchiere di Inzaghi deve prendere il posto di Ranocchia. Acerbi, in uscita dalla Lazio, ad oggi non è un obiettivo. Si cerca una soluzione low cost, magari scovando un'occasione a fine agosto”, si legge.