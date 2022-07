Skriniar resta all’Inter. Nessun rilancio da Chelsea o Psg: Inzaghi può esultare

Il difensore dovrebbe rimanere all'Inter che finora non ha. ricevuto nessuno proposta di 70 milioni per lo slovacco

Milan Skriniar dovrebbe continuare a essere una delle colonne della formazione di Inzaghi. Il difensore slovacco, da tempo in trattativa col Psg, non vuole lasciare Milano e da Parigi non arriva. il rilancio che potrebbe sbloccare l'affare.

"Ogni giorno che passa Skriniar si avvicina alla permanenza. Anche perché né da Parigi né da Londra sembrano arrivare segnali concreti di un nuovo assalto in direzione dello slovacco. Il Chelsea, ad esempio, dopo aver perso Koundé finito al Barcellona, sta spostando le sue attenzioni su Fofana del Leicester. E lo stesso Psg, molto preso dal capitolo cessioni, non si è più fatto vivo", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Anche l’intermediario che curava la trattativa non ha più bussato alla porta dell’Inter. Ecco perché oggi Skriniar è molto più vicino a restare in nerazzurro, per la gioia di Inzaghi che sulla permanenza dello slovacco si è esposto personalmente. In ogni caso, la società non scenderà al di sotto di una valutazione ormai fissata, ovvero i 70 milioni di euro", chiude Gazzetta.