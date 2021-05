TS – Inter, Dimarco rientra. Ecco cosa chiede il Verona per lasciarlo tornare

Il futuro dell'esterno è tinto di nerazzurro ma bisogna convincere il Verona

Lo avevamo anticipato già su Fcinter1908.it la settimana scorsa: Federico Dimarco tornerà all'Inter e, salvo clamorose offerte, resterà in rosa. Il laterale ha fatto bene a Verona e i nerazzurri vogliono riportarlo alla base. Per farlo, però, bisognerà convincere l'Hellas a rinunciare al diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni. Spiega TuttoSport: "Dimarco è destinato a rientrare dalla porta principale per sostituire Ashley Young (in scadenza): il Verona, per non esercitare il diritto di riscatto in suo possesso da 6,5 milioni, come pure sottolineato da Ivan Juric qualche giorno fa, vuole un indennizzo che potrebbe essere il cartellino di Ionut Radu , possibile sostituto di Silvestri in caso di partenza. Restando in tema, il posto di Daniele Padelli (firmerà un biennale con l’Udinese) verrà preso da Filip Stankovic , promosso in pianta stabile con i big".