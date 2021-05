FCIN1908 / Inter, no categorico al Verona per lo sconto: Dimarco torna nerazzurro e…

I nerazzurri sono pronti a riaccogliere l'esterno reduce da un'ottima stagione alla corte di Juric

Daniele Vitiello

Con il diciannovesimo scudetto ormai in tasca, l'Inter può permettersi di pensare già alla prossima estate in anticipo rispetto alle altre big di Serie A, impegnate ancora in una lotta serrata per un posto in Champions League. Le riflessioni in viale della Liberazione riguardano vari fronti e tra questi c'è ovviamente il mercato, da calibrare tenendo conto del momento particolare che tutto il calcio sta attraversando. La contrazione dei ricavi generata dal Covid è aspetto da tenere sempre in grande considerazione. Molto difficilmente i nerazzurri riusciranno a mettere a segno colpi ad effetto, ma non per questo dovranno rinunciare a puntellare una rosa che con qualche ritocco può presentarsi ai nastri di partenza addirittura con più armi a disposizione.

I nodi principali riguardano inevitabilmente la corsia mancina e l'attacco. La prima questione, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, verrà risolta a breve. Ivan Perisic è riuscito a stravolgere le gerarchie, mettendosi a disposizione di Conte e limando limiti tattici e caratteriali. Il croato, salvo particolari offerte che non s'intravedono all'orizzonte, sarà ancora la prima alternativa nella prossima stagione. A giocarsi il posto con lui, però, non ci sarà Ashley Young. L'ex United, in scadenza di contratto, sembra vicino ad un ritorno in Premier League. L'Inter per rimpiazzarlo si prepara a riaccogliere Federico Dimarco, reduce da un'ottima stagione alla corte di Juric.

Inter, a sinistra torna Dimarco

L'Hellas Verona avrebbe voluto riscattare il calciatore e nelle ultime settimane ha provato a chiedere uno sconto ai nerazzurri sulla cifra pattuita per il riscatto del giovane, fissato a poco più di 6 milioni. Marotta e Ausilio hanno fatto sapere al direttore sportivo D'Amico di non essere disposti a trattare, per cui al termine del campionato Dimarco tornerà alla base, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte, con il quale ha già lavorato prima di essere girato in prestito. Dimarco finora è l'unico difensore italiano ad aver segnato almeno 5 gol in Serie A (gli stessi di Theo Hernandez) e tra i difensori soltanto Gosens ed Hakimi hanno fatto meglio. Il biglietto da visita è ottimo.