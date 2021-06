Juric vuole Dimarco al Torino: l’Inter dice no al prestito e fissa il prezzo

Il nuovo allenatore granata vuole continuare a lavorare con l'esterno: l'Inter detta le condizioni per l'addio.

Federico Dimarco è pronto a tornare all'Inter dopo il prestito al Verona. Una volta rientrato, verrà valutato dal nuovo allenatore Simone Inzaghi prima di prendere una decisione sul futuro. Ma c'è un tecnico che in questi giorni fa insistentemente il suo nome in chiave mercato: è Ivan Juric , nuovo allenatore del Torino che ha chiesto espressamente alla società Dimarco come rinforzo per difesa e fascia sinistra.

Come riporta Tuttosport, per il giocatore, usato sia da centrale difensivo che da esterno a tutta fascia a sinistra proprio da Juric al Verona, l’Inter ha le idee chiare: la richiesta iniziale è di 12 milioni e si potrà scendere fino a 10, non di meno. Non in prestito, ma solo a titolo definitivo, fa sapere il quotidiano. Juric insiste, Dimarco attende: il suo futuro passa dall'Inter.