Inter, senza Hakimi cambiano i piani: svolta a sinistra, occhi puntati su Kostic

L'esterno serbo è la prima scelta per la fascia mancina: pallino di Ausilio, l'Eintracht Francoforte chiede 30 milioni

Il club che più sta facendo sul serio per Hakimi, come scrive Tuttosport, rimane il Paris Saint-Germain: "Per Achraf Hakimi il Paris-Saint Germain dovrà alzare l'asticella (e non di poco...), magari previo l'utilizzo di una serie di bonus: l'Inter non intende infatti vendere il marocchino per una cifra inferiore ai 75-80 milioni. Non è un prezzo da gioielleria, bensì una valutazione che parte da un dato inconfutabile: nel ruolo, solo Trent Alexander-Arnold e Joao Cancelo sono paragonabili, nel panorama globale, all'interista che è un attaccante prestato alla corsia destra, come certificano i 7 gol e i 10 assist incastonati nel primo campionato italiano.