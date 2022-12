Dumfries via? Spunta il nome del sostituto: “In Qatar ha solleticato l’attenzione dell’Inter”

Quello di Denzel Dumfries è uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato in vista di una possibile partenza nella prossima estate

Quello di Denzel Dumfries è uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato in vista di una possibile partenza nella prossima estate. Secondo calciomercato.com, uno dei papabili sostituti è Angelo Preciado, che con il suo Ecuador in Qatar ha solleticato le attenzioni dell'Inter :

"L'Ecuador è tornato a casa prima del previsto, perdendo lo spareggio decisivo contro il Senegal che è costato l'accesso agli ottavi di finale, ma questi Mondiali hanno rappresentato una vetrina molto importante per Angelo Preciado. Esterno destro classe '98 di proprietà del Genk, uno dei calciatori che in Qatar ha richiamato la presenza di diversi osservatori da tutta Europa e che ha finito per solleticare pure le attenzioni dell'Inter, in vista di una possibile partenza al termine della stagione dell'olandese Dumfries".