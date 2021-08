Dzeko e non solo: Inter al lavoro su questi due arrivi dopo l’addio di Lukaku

Le strategie di mercato dei dirigenti nerazzurri, al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi

Il colpo Edin Dzeko, ma non solo. L’Inter è al lavoro per chiudere altre due operazioni in entrata nel minor tempo possibile, per regalare nuovi rinforzi a Simone Inzaghi verso l’esordio contro il Genoa. Come riportato da La Repubblica, “la società di Zhang, in attesa che venga ufficializzato il trasferimento di Lukaku al Chelsea, lavora per completare il reparto d'attacco, ma non solo: Marotta sta lavorando sul "quinto" scelto da Inzaghi, cioè l'esterno destro del Psv Dumfries”. Per l’attacco, oltre a Dzeko, i nomi sono quelli di Joaquin Correa e Duvan Zapata.