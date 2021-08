Sky – Dopo Lukaku, Inter su Zapata: “Molto apprezzato, Atalanta è bottega cara”

L'attaccante colombiano è il primo nome per i dirigenti nerazzurri in caso di passaggio di Big Rom al Chelsea

Il primo nome in casa Inter per l’eventuale sostituzione di Romelu Lukaku è quello di Duvan Zapata. A Sky Sport, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di questa ipotesi per l’attacco nerazzurro: “Duvan Zapata per caratteristiche all’Inter è sempre piaciuto tanto. Bisogna trattare con l’Atalanta, ma può rappresentare l’opportunità giusta per l’attacco per i nerazzurri. In Serie A si è dimostrato affidabile e sta maturando in Europa, ora bisogna capire il prezzo. L’Atalanta sicuramente vorrà una cifra importante visto che è bottega cara, per questo poi l’Inter dovrà fare le sue valutazioni”.