Zapata, Vlahovic, Dzeko e… Mister X: Inter, tutti i nomi per il post Lukaku

Tutte le ipotesi che la società nerazzurra sta valutando in caso di addio di Big Rom secondo il Corriere della Sera

Alessandro Cosattini

Per 130 milioni di euro, l’Inter può salutare Romelu Lukaku. La richiesta nerazzurra è chiara, si attende il rilancio del Chelsea che finora ha offerto 100 milioni più Marcos Alonso (valutato 15). Intanto la società si sta guardando attorno, l’idea è quella di regalare a Simone Inzaghi due rinforzi per l’attacco dopo la cessione dell’attaccante belga. Il Corriere della Sera parla di tutti i nomi che l’Inter sta valutando per il reparto avanzato.

I nomi principali

Il primo nome è sicuramente quello di Duvan Zapata, valutato almeno 45/50 milioni di euro dall’Atalanta. Può valere ancora di più Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina che il presidente Commisso non vuole cedere in questa finestra di mercato. Gli altri profili sempre caldi per i nerazzurri - secondo il Corriere della Sera - sono quelli di Joaquin Correa della Lazio e Giacomo Raspadori del Sassuolo, ma occhio ad altre candidature. Quella di Edin Dzeko, molto apprezzato dalla società nerazzurra, ma anche a un eventuale Mister X. Il quotidiano fa altri nomi per l’attacco dell’Inter, come possibili idee.

Mister X

“Altri nomi in giro ci sono, che siano opportunità è da vedere. Il Chelsea potrebbe mettere sul tavolo Timo Werner, che non scalda neanche se stesso. Un nome che circola per la soluzione super low cost è il cavallino di ritorno Keita Baldé, che alla Lazio con Inzaghi fece la sua migliore e mai più ripetuta stagione (16 gol nel 2017/17, unica in doppia cifra). Svincolato per chi ama il vintage c’è persino Diego Costa, comunque meglio di tanti altri più alla moda, ma un nome vero da seguire sottotraccia potrebbe essere ancora Edin Dzeko, già vicino all’Inter un’estate fa. Il 35enne bosniaco sarebbe l’uomo ideale proprio per il ticket con il giovane Raspadori e con le sue qualità tecniche e fisiche coprirebbe con una certa dignità la falla lasciata da Lukaku: segnerebbe di sicuro meno, farebbe (forse) segnare di più gli altri. Ma questo, come lo sappiamo noi, lo sa anche Mourinho…”, si legge.

(Fonte: Corriere della Sera)