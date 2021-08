Inter, doppio arrivo in attacco? Marotta e Ausilio si muovono su questi 7 nomi

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro su queste piste per rinforzare l'attacco in caso di cessione di Lukaku

Al lavoro per rinforzare l'attacco in vista dell'eventuale addio di Romelu Lukaku. L'Inter si sta muovendo per provare a regalare a Simone Inzaghi un doppio colpo nel reparto avanzato al posto del belga, sempre più vicino al Chelsea. Sono sette i nomi su cui sta lavorando la società nerazzurra, come fa sapere La Gazzetta dello Sport: Dusan Vlahovic e Duvan Zapata per il dopo Lukaku; Joaquin Correa, Luka Jovic, Keita, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca per il ruolo di quarto attaccante.