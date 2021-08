Inter, non solo Inzaghi: secondo sponsor a sorpresa per il colpo Correa

L'allenatore nerazzurro insiste per avere di nuovo a disposizione l'argentino, ma c'è un altro sponsor per il colpo

Due sponsor per il colpo Joaquin Correa in casa Inter. Non c’è solo l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi a spingere per l’arrivo dell’argentino a Milano. Lo ha svelato alfredopedulla.com: “Ha due sponsor assoluti. Il primo: ovviamente Simone Inzaghi. Il secondo: Lautaro Martinez, suo recente e felice compagno di viaggio in Copa America. Certo, loro non fanno la trattativa con la Lazio, però soprattutto il pensiero dell’allenatore (che ha perso in un colpo Hakimi e Lukaku per questioni di bilancio) conta”, si legge.