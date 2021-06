Inter, su Dumfries c’è anche il Bayern. Dalla Germania: “Interessa ma costa troppo”

Denzel Dumfries è uno dei nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni: sulle tracce del terzino del PSV Eindhoven c'è anche il Bayern

Denzel Dumfries è uno dei nomi accostati all'Inter negli ultimi giorni. Il terzino olandese del PSV si sta mettendo in mostra agli Europei a suon di buone prestazioni e gol, ben 2 in 2 partite contro Ucraina e Austria, entrambi tra l'altro decisivi ai fini del risultato finale. Come riportato da Sky Sport Germania, però, Dumfries è anche nel mirino del Bayern Monaco. Al momento, però, la valutazione che fa il PSV è troppo alta rispetto alle aspettative dei bavaresi nonostante sia attiva una clausola da 15 milioni di euro.