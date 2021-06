SM – Svolta Hakimi: accordo col PSG. Sostituto? L’Inter valuta un gioiello di Raiola

Nelle ultime ore, il Chelsea sembrava in netto vantaggio per Achraf Hakimi. E, invece, il Paris Saint-Germain sarebbe tornato avanti

Resta da capire ora come risponderanno da Londra i Blues e, soprattutto, su quale base Inter e PSG proveranno a trovare un'intesa. Non appena avrà completato la cessione del calciatore, il club di Viale della Liberazione si concentrerà sulla ricerca di un sostituto. Secondo Sport Mediaset, in queste ore l'Inter sta valutando Dumfries, laterale del PSV e grande protagonista in questo inizio di Europeo con la maglia della nazionale olandese. Il calciatore, che fa parte della scuderia Raiola, è valutato al momento circa 20 milioni di euro. Attualmente, dunque, fuori budget per i nerazzurri.