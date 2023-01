GdS – Inter, tre inglesi su Dumfries: ecco la cifra dei desideri di Marotta

L’Inter fissa il prezzo per Denzel Dumfries . L’esterno olandese ha tre estimatori su tutti in Premier League, ma ancora non è arrivata nessun'offerta a Marotta e Ausilio. Ecco quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport sul futuro dell'ex PSV:

“La cifra dei desideri per l'Inter è sempre quella: 60 milioni. La terra promessa è nota da tempo: l'Inghilterra. E gli estimatori non mancano. Dumfries per il Chelsea sarebbe l'alternativa perfetta a Reece James, il Manchester United sulla destra può contare solamente su Diogo Dalot, il Tottenham ha un vuoto da quella parte e, nelle persone di Antonio Conte e Fabio Paratici, gradisce e non poco l'olandese. Tanto che in casa nerazzurra si spera in un'asta tra i top club della Premier League, i quali sicuramente avranno apprezzato quanto messo in mostra da Denzel in Qatar”, si legge sulla rosea.