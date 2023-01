Inter, Dumfries sarà sacrificato. Caccia all’erede: Mazraoui in pole, ma non è il solo

"L’Inter si sta guardando con curiosità attorno, anzi ai lati. A gennaio sarà pure più concentrata sui rinnovi caldi che sulle eventuali uscite/entrate, ma lo sviluppo di questa timida sessione invernale dipenderà soprattutto dalle fasce. Per un po’, infatti, i nerazzurri hanno verificato la possibilità di liberare un posto a sinistra, anche perché sul tavolo c’erano interessanti proposte di prestito dalla Bundesliga per Robin Gosens. Già verso la fine del 2022 il tedesco ha fatto sapere ai dirigenti che non si sarebbe mosso fino a fine stagione: vuole sparare tutte le cartucce alle spalle di Dimarco. Per questo bisogna pendere a destra e concentrare le attenzioni su Denzel Dumfries, l’olandese che più di tutti è sotto la lente del mercato", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Per diktat aziendale, l’Inter dovrà fare una grossa cessione entro il 30 giugno e proprio l’esterno destro è il giocatore che ha più chance di salutare prima di quella data. I nerazzurri preferirebbero privarsene solo a stagione finita, così da programmare il futuro con la dovuta calma, ma ciò non toglie che Denzel sia in vendita già adesso. La richiesta (di partenza) è alta, 60 milioni, e le due big di Premier più interessate, il Chelsea e lo United, pensano alla prossima stagione, ma potrebbero anticipare a gennaio l’operazione".

"In quel caso, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potrebbero accelerare sui nomi che hanno già scritto sul taccuino per giugno. Il preferito per talento e prospettive future è anche il più difficile da prendere visto il costo di almeno 25 milioni. Noussair Mazraoui, marocchino che al Bayern gioca meno di quanto vorrebbe. È da sei mesi arrivato in Baviera: non vede l’ora di cambiare aria e a Milano avrebbe praterie davanti per scatenarsi. Anche altri nomi sono seguiti con interesse, molti nel campionato belga: Tajon Buchanan, canadese del Bruges in cui per 6 mesi è stato compagno di Charles De Ketelaere, ha avuto ottime referenze al Mondiale e costerebbe assai meno. Ad Angelo Preciado, riccioluto ecuadoriano del Genk, mancano centimetri per sostituire Denzel", chiude Gazzetta.