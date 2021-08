Sky – Dumfries ha spinto per l’Inter. Ultimi dettagli da sistemare

Si stanno mettendo a punto le ultime cose che permetteranno al calciatore di partire in vista Milano

Il PSV e l'Inter stanno per definire l'accordo per far arrivare Dumfriesgià nella serata di oggi. Non ci sono più ostacoli al suo passaggio del club nerazzurro. Lui ha spinto tanto per poter vestire la maglia dei Campioni d'Italia.