SM – Insigne, ipotesi confermata dall’Inter: i dettagli. Ma Inzaghi vuole Correa

Anche il tg di Italia 1 parla del giocatore del Napoli e delle difficoltà per il rinnovo. L'argentino è il preferito del mister

Insigneè un'ipotesi per l'attacco dell'Inter. Un'ipotesi confermata da via della Liberazione, remota ma possibile se davvero il calciatore rompesse con il Napoli, spiegano a SportMediaset. De Laurentiis offre 3.5 mln per il rinnovo, in pratica un mln in meno rispetto a quanto il giocatore percepisce in questo momento. Facile per l'Inter - spiega il tg di Italia1 - infilarsi in queste crepe. Il club nerazzurro offrirebbe al giocatore sei mln a stagione e un bonus alla firma da 7 per il prossimo giugno quando sarà libero a parametro zero.