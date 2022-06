Repubblica – Lukaku, colpo da annali per l’Inter. E così può arrivare anche Dybala

L’arrivo di Paulo Dybala dopo quello di Romelu Lukaku. Ecco lo scenario per vedere l'argentino in nerazzurro per Repubblica

Alessandro Cosattini

L’arrivo di Paulo Dybala dopo quello di Romelu Lukaku. L’Inter ieri ha riabbracciato il belga, mentre per l’argentino la situazione resta in stand-by. Ne parla così oggi La Repubblica: “Il trio formato Marotta-Ausilio-Baccin con il ritorno di Lukaku ha messo a segno un colpo da annali del player trading: nemmeno un anno fa lo avevano venduto per 115 milioni. Adesso, però, i fuochi d’artificio sono finiti. Per comprare tocca vendere.

La trattativa per Dybala, passione dell’amministratore delegato nerazzurro, è in stand-by. Perché si sblocchi è necessario che parta Sanchez, e potrebbe non bastare. Offerte vere per Dzeko non ne sono arrivate, al massimo si fantastica di un improbabile scambio con Cuadrado. Anche Correa ha raccolto solo generici apprezzamenti”, si legge.