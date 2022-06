Marchetti (Sky): “Dybala-Inter si può fare ma ci sono una necessità e un rischio”

Il giornalista ha ribadito che l'interesse dei nerazzurri per l'argentino è reale ma devono prima incastrarsi altri tasselli

E aggiunge: "Il club nerazzurro oggi ha la necessità di aspettare anche l'evolversi della storia tra Lukaku e il Chelsea e quindi sia la società che l'attaccante ex Juve si accollano il rischio che arrivi un'altra offerta, che possa gratificare il calciatore. E c'è per l'argentino il rischio che alla fine il Chelsea possa dire di sì alla partenza di Romelu che arriverebbe quindi al posto di Dybala. Il belga e Paulo insieme non arriveranno, a meno che non parta un pezzo grosso dell'attacco nerazzurro", ha spiegato.