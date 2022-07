Inter-Dybala: cosa c’è dietro le parole di Marotta. E le condizioni per il suo arrivo

L’Inter chiede pazienza a Paulo Dybala. Resta in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per l’attacco, ma a queste condizioni

L’Inter chiede pazienza a Paulo Dybala . Resta in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per l’attacco, ma a patto che ci siano delle uscite. Il messaggio è questo, l’argentino è stato informato della situazione, da qui nasce lo stallo delle ultime settimane. In pratica, da quando l’Inter ha chiuso per Romelu Lukaku, andando ad occupare l’ultima casella al momento disponibile per l’attacco. A fare il punto sulla situazione della Joya è l’edizione online di Repubblica dopo la conferenza di Marotta e Inzaghi.

“Dybala resta è una opportunità, ma l’Inter è contenta del suo attacco". In pratica, l’argentino resta la prima scelta dei dirigenti nerazzurri, ma perché possa arrivare è necessario che prima qualcuno degli attaccanti a contratto saluti. A dirlo, prima della conferenza stampa di inizio stagione di Simone Inzaghi, è stato Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro. “Dybala rappresenta e rappresentava un’opportunità, ma siamo assolutamente a posto nel settore offensivo. Resta il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto”, sono state le sue esatte parole. Come a dire: a meno che qualcuno lì davanti non parta, facendo spazio – i maggiori indiziati sono Sanchez e Correa – è molto difficile immaginare che la Joya possa arrivare alla Pinetina. Il concetto lo ha poi ribadito Simone Inzaghi: “La quinta punta dev’essere un giocatore giovane, che sa di avere quattro giocatori davanti, più avanti nelle gerarchie”. E Dzeko, almeno a parole, non si tocca: “Edin è stato importantissimo per la nostra squadra. Sarà un valore aggiunto”.