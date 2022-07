FCIN1908 / Dybala “era” o “è” opportunità? Le verità non dette dell’Inter

La questione Dybala resta pienamente aperta in casa Inter. Le parole di Beppe Marotta non fanno altro che confermare una tesi

"Dybala fa parte di una lunga serie di giocatori importanti ancora svincolati, a dimostrazione di un calcio che si sta trasformando e in cui bisogna agire anche a livello giovanile. Rappresenta e rappresentava un'opportunità, ma siamo a posto nel reparto offensivo e abbiamo giocatori di grande spessore: starà all'allenatore gestirli. Rimane il rispetto per un giocatore a cui mi lega un particolare affetto". Parola dell'ad dell'Inter Beppe Marotta in conferenza stampa.

Capitolo chiuso quindi? Neanche per sogno. Perché le frasi vanno interpretate, anche alla luce di cosa Fcinter1908 è riuscito ad appurare dopo la conferenza stampa. L'Inter ha mollato Paulo Dybala? Non è così e questa è una certezza. Dybala arriverà all'Inter? Questo è tutto da vedere.

Partiamo da qui. Paulo Dybala rappresenta (non rappresentava) la prima scelta dell'Inter se i nerazzurri dovessero riuscire a fare posto in attacco, cosa che la società vorrebbe fare. Il progetto è chiaro: ci devono essere 4 attaccanti più un giovane nella rosa dell'Inter dell'anno prossimo.

Ergo: non basta l'uscita di Alexis Sanchez, resa per altro complicata dalle pretese del giocatore in termini di soldi e squadra. Ma l'Inter è chiara: Dybala è ancora una pista qualora si riuscisse a raggiungere l'obiettivo di liberare due posti in attacco. La Joya aspetterà? Questo dipende da lui. Ma per l'Inter, Dybala è ancora un capitolo aperto.