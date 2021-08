Dzeko, la 9 di Lukaku è tua. Inter impaziente di accoglierlo. Marotta e Ausilio…

Dopo averlo inseguito a lungo, finalmente l'attaccante giallorosso ha la concreta possibilità di vestire la maglia dell'Inter

Dopo averla indossata per due stagioni, Lukaku lascia la maglia numero 9 dell'Inter per accasarsi al Chelsea. Con molta probabilità quel numero sarà di Edin Dzeko, a lungo inseguito nelle ultime sessioni di mercato. Adesso, però, il matrimonio tra l'attaccante e l'Inter sembra a un passo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è fiducia e oggi il centravanti bosniaco e il suo agente contano di avere il via libera della Roma già in mattinata. "L’Inter è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione".