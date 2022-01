Inter, età non dalla parte di Dzeko: “Caccia all’erede, il nome in cima alla lista”

L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa di Inzaghi verso la prossima stagione. Caccia a un 9 nel vivo

L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi verso la prossima stagione. Caccia a un 9 nel vivo per Marotta e Ausilio, si cerca un profilo per presente e futuro visto che Edin Dzeko a marzo compirà 36 anni. Ne parla così Sky Sport oggi: "L'età non è dalla parte di Dzeko e i nerazzurri iniziano a pensare al suo erede: in cima alla lista c'è Scamacca. Il gioiello del Sassuolo difficilmente resterà in Emilia nella prossima stagione, non a caso il club neroverde si sta muovendo per assicurarsi Lucca e Moro", si legge.