Pedullà svela: “Scamacca è già un promesso sposo dell’Inter per l’estate”

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. E l'attaccante classe 1999 vuole solo i nerazzurri al momento per il futuro

L'Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca. E l'attaccante classe 1999 vuole solo i nerazzurri al momento per il futuro. Dopo aver chiuso i colpi Robin Gosens e Felipe Caicedo per gennaio, i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro in vista della prossima estate. Tra i principali obiettivi c'è la ricerca di un attaccante, un vice Dzeko, con caratteristiche però diverse da quelle del bosniaco. Come svela sul suo sito Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, "Scamacca è un promesso sposo Inter per la prossima estate".