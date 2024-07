L’ex Inter Eriksen via dallo United? Ecco la richiesta del club inglese

In Inghilterra parlano dell'addio di Christian Eriksen al Manchester United. Il club inglese, scrive CaughtOffside, sarebbe pronto a cedere il centrocampista che avrebbe parlato sia con l'Anderlecht che con l'Ajax. Il club belga ha avuto colloqui con l'entourage dell'ex Inter che però non ha ancora preso una decisione sul suo futuro ma ha lasciato le porte aperte all'offerta giusta.

Il club olandese sarebbe pronto a prendere il giocatore in prestito ma poiché il contratto scade nel 2025 i nuovi proprietari dello United non hanno intenzione di permettere al centrocampista di lasciare il club a costo zero. La richiesta del club inglese sarebbe di cinque mln. Lo United ha acquistato il danese a parametro zero due anni fa e pensa ad una cessione definitiva in estate o a gennaio. "Sarà interessante capire se ci saranno acquirenti ad un costo relativamente basso", scrive il sito inglese.