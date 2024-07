Lo United ascolterà volentieri le offerte che arriveranno per Christian Eriksen. L'ex giocatore dell'Inter ha avuto dei colloqui con il suo allenatore, Erik ten Hag, e si è detto insoddisfatto per i pochi minuti trascorsi in campo nella scorsa stagione. Il tecnico ha dato il via libero al suo addio e il club quindi è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore danese.