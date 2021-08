Sky – Inter, a giorni si sbloccherà un’altra cessione: “C’è una promessa”

L'Inter vuole regalare a Inzaghi un rinforzo in attacco, ma il mercato in questi ultimi giorni sarà molto vivace anche sul fronte cessioni

L'Inter è al lavoro per regalare a Inzaghi e i tifosi nerazzurri un nuovo rinforzo in attacco, ma il mercato interista in questi ultimi giorni sarà molto vivace anche sul fronte cessioni. Chi con ogni probabilità lascerà Milano in questa stagione è Andrea Pinamonti, destinato a trasferirsi in prestito all'Empoli.