Il Giornale – Inter, via 4 esuberi per finanziare 3 acquisti. Due i nomi caldi per l’attacco

Il 4 gennaio apre ufficialmente la campagna trasferimenti e l’Inter, al momento, vuole puntellare la squadra con colpi funzionali, soprattutto una quarta punta in grado di aumentare le rotazioni in avanti. Per arrivare a concludere le operazioni in entrata, però, è necessario prima vendere e, come riporta Il Giornale, sono quattro i profili candidati a lasciare il club: “In casa nerazzurra Suning non intende operare sforzi particolari nella sessione invernale e toccherà autofinanziarsi con le cessioni dei cosiddetti esuberi (Nainggolan, Eriksen, Perisic e Pinamonti) per regalare a Conte gli innesti richiesti”, scrive il quotidiano che fa anche i nomi. Per l’attacco, gli attenzionati sono Gervinho e Lasagna, mentre per l’esterno mancino, qualora andasse via Perisic, il nome giusto potrebbe essere Marcos Alonso del Chelsea.