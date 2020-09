Inter, due esuberi oltre Joao Mario. “E i nerazzurri hanno definitivamente mollato un obiettivo”

La rosa dell’Inter è ad oggi troppo ampia e sono necessarie diverse cessioni. Soprattutto quelle dei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico del club nerazzurro e Il Giorno svela i tre nomi che assolutamente oggi sono in uscita: “Joao Mario, Dalbert e Asamoah, sono solo alcuni dei calciatori con la valigia in mano in attesa di nuova destinazione. In uscita c’è Godin, destinazione Cagliari: la sua cessione a titolo gratuito potrebbe permettere di risparmiare su un ingaggio molto alto”. Marotta e Ausilio, infine, spiega il quotidiano, hanno definitivamente abbandonato una pista in entrata che porta a Federico Chiesa.