Sky – Inter vuole evitare altri ‘casi Skriniar’: tre scadenze del 2024 in agenda

La priorità Milan Skriniar , ma non solo: sono diversi i giocatori dell’Inter in scadenza al 30 giugno 2023. Il duo Marotta-Ausilio è al lavoro sul fronte rinnovi e guarda già al 2024, svela Sky Sport oggi.

“Attenzione anche ai big in scadenza 2024: Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. Inter ha già cominciato le manovre per evitare altri casi Skriniar”, si legge sul sito. Sono questi i tre nomi in agenda, per cui i dirigenti hanno già iniziato a muoversi con largo anticipo.