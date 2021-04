L’Inter interverrà sulla fascia sinistra: 3 nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio

Rinforzare la fascia sinistra sarà uno degli obiettivi della dirigenza nerazzurra

Uno dei punti fermi dell'ottima stagione del Verona è sicuramente Federico Dimarco . Il giocatore adesso è pronto a tornare a Milano per vestire di nuovo la maglia dell'Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , Dimarco è sicuramente l’indiziato numero uno a rinforzare l’organico di Conte, per tante ragioni.

"In primis, perché ha meritato sul campo la possibilità di tornare alla base per giocarsi un ruolo da protagonista. L’Inter infatti interverrà sulla fascia sinistra (Emerson, Alonso e Kostic continuano ad essere sul taccuino di Marotta e Ausilio), ma intanto avrebbe un’alternativa di grande valore che a Verona ha dimostrato di meritare la chance in una big. Dimarco è cresciuto nel vivaio dell’Inter, cosa di certo non secondaria. Ma è l’aspetto tecnico-tattico che intriga di più. Con Juric ha dimostrato di essere pronto anche per fare il terzo difensore, mentre ad Appiano tutti conoscono – Conte incluso – la sua straordinaria forza in fase di spinta".