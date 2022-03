Inter, tre diffidati con la Fiorentina: giocano o no? L’intenzione di Inzaghi

Valutazioni di formazione in corso in casa Inter verso la sfida con la Fiorentina. Ecco l'idea di Inzaghi sui tre diffidati

Valutazioni di formazione in corso in casa Inter verso la sfida con la Fiorentina. In caso di forfait di Marcelo Brozovic - come sottolinea anche Tuttosport - "Vidal prima opzione rispetto a Gagliardini e Vecino, dato che il cileno sarebbe partito titolare anche a Torino, se non fosse stato spremuto contro il Liverpool: con l’ex Barca in campo, Calhanoglu potrebbe agire da regista.