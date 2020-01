È un’Inter formato Premier League: asso Eriksen nel poker nerazzurro di Conte

“Veloce, affamata, inarrestabile“. Così La Repubblica definisce l’Inter formato Premier League che vuole Antonio Conte. Dopo gli arrivi di Lukaku e Sanchez in estate, i nerazzurri hanno ufficializzato gli affari Moses e Young e si preparano a chiudere quelli per Eriksen e Giroud. Un trend che va in controtendenza con l’emorragia di campioni dalla Serie A alla Premier.

Il colpo a effetto è sicuramente rappresentato da Christian Eriksen: Inter e Tottenham hanno trovato l’accordo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus compresi. Il calciatore è stato convocato da Mourinho per la gara contro il Southampton di oggi e volerà a Milano lunedì. I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di Real Madrid e Barcellona. Poi toccherà a Giroud: dopo il no del Napoli per Llorente, tolto dal mercato, Marotta e Ausilio sono piombati nuovamente sull’attaccante francese.